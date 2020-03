Agata Młynarska opublikowała archiwalne zdjęcie. Zwraca uwagę na dysproporcje na rynku pracy

Agata Młynarska 10 lat temu brała udział w specjalnej sesji zdjęciowej z okazji Dnia Kobiet. Dziennikarka udostępniła archiwalne zdjęcie na swoim profilu na Instagramie. Towarzyszy mu mocne przesłanie.

Agata Młynarska wykorzystała Dzień Kobiet, jako okazję do uświadamiania Polaków na temat istniejących nierówności między płciami na rynku pracy. Dziennikarka na swoim profilu na Instagramie pod zdjęciem opublikowanym 10 lat temu na łamach magazynu "Viva" napisała: "Przesłanie jednoznaczne - my kobiety zawsze dajemy z siebie 1000 proc. normy, a w nagrodę goździk i uścisk dłoni szefa. A jak jest dziś? 1000 proc. normy potrafimy zrobić bez problemu, tylko po co?".