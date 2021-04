Agata Młynarska ostrzega internautów. "Nie otwierajcie tych linków!"

- Ostrzegam Was! Nie otwierajcie tych linków! To jest wirus, który czyści konto bankowe. Przede wszystkim, jak czytam, działa na androidzie. iPhone podobno ma taryfę ulgową, ale zapewne do czasu! Odruchowo już byłam bliska kliknięcia, ale czujnie zapytałam męża, czy czeka na jakąś paczkę? Moja już dotarła- wkrótce się nią pochwalę. Tak, że ku przestrodze!- napisała na Instagramie Agata Młynarska i zamieściła screena z linkiem.