Agata Młynarska trafiła w punkt. Jednym zdaniem skomentowała niefortunny występ Joanny Moro

Teraz Joanna Moro ponownie wystąpiła na antenie Telewizji Polskiej, tym razem wykonując cover "La Plage The Saint Tropez" grupy Army of Lovers. Jak się okazało, aktorka śpiewała z playbacku. Cała sprawa być może nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie to, że podczas powtórki koncertu przypadkowo wyemitowano oryginalny dźwięk, który został zarejestrowany przez mikrofon Moro podczas jej występu. Nagranie od razu trafiło do sieci i wywołało ogromną burzę.