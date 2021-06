Agata Młynarska wraca do zdrowia. "Nie dam łatwo za wygraną"

"Czy znacie takie momenty, kiedy macie poczucie, że was nie ma? Albo, że chcielibyście, żeby Was nie było? Nie będę ukrywać, że ostatni czas jest dla mnie trudny. Po powrocie ze szpitala odzyskuję chęć, żeby powiedzieć Wam- znów tu jestem! Nie dam łatwo za wygraną, nie poddam się i odzyskam to, co choroba chce zabrać. Wracam do pracy, do życia, do siebie" - zapewniła.