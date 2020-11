Młynarska napisała, że "boli ją Polska". Fanka nie zostawiła na niej suchej nitki

Reakcje na post Młynarskiej są skrajnie różne. Poza tymi pozytywnymi, pojawiły się i takie: "Jak boli, to wyjechać i to jak najprędzej" czy "Polska to nie tylko polityka i strajki. Czy naprawdę w Święto Niepodległości nie ma nic innego, na czym można by zbudować wpis na insta?". Dziennikarka odpowiedziała na ten drugi komentarz. "To mój Instagram. Mam prawo pisać to, co uważam i czuję" – odgryzła się Młynarska.