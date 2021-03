Agata Młynarska zmieniła fryzurę. Fani zachwyceni. "Ale młodzieżowo"

Agata Młynarska od kilku miesięcy nie mieszka już w Polsce. I choć mogło się wydawać, że podróż do Hiszpanii to tylko nieco dłuższe niż zwykle wakacje, to okazuje się, że dziennikarka zamierza tam osiąść na stałe. Będąc już niespełna pół roku poza granicami naszego kraju, zdążyła się zaaklimatyzować i zadomowić w nowym państwie, a hiszpańska paella stała się jednym z jej ulubionych dań. Co więcej, Młynarska wynajęła mieszkanie, poznała okolicę i nawet przygarnęła pod swój dach psa ze schroniska. Agata swoje nowe życie chętnie pokazuje na Instagramie i relacjonuje, co się u niej dzieje. Tym razem opisała niezwykle zabawną wizytę u fryzjera.