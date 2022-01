Agata Rubik przeszła na dietę. Pokazała, ile teraz waży

Agata Rubik jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje 144 tysiące osób. Teraz gwiazda postanowiła podzielić się z obserwatorami efektami tygodniowej diety i treningów. Pod koniec grudnia, po świętach Bożego Narodzenia, cała rodzina Rubików wybrała się do Stanów Zjednoczonych, do Miami. Swoje noworoczne wakacje relacjonowali na Instagramie i TikToku. Po urlopie przyszedł czas na zadbanie o siebie. Odpowiednio dobrane posiłki i regularną aktywność fizyczną. Jak wiemy, tylko to może przynieść dobre efekty w walce o wymarzoną sylwetkę.