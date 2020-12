Agnieszka Chylińska o świętach. "Dla mnie w świętach nigdy nie chodziło o plastikowe dekoracje"

Zdrowe podejście Agnieszki Chylińskiej

Niełatwy czas świąteczny sprzyja smutkowi z powodu wprowadzonych zakazów. W nowym wywiadzie dla magazynu "Party" Agnieszka Chylińska opowiedziała o swoim podejściu do świąt i mniejszej liczbie osób mogących zasiadać do wigilijnego stołu. Wokalistka postanowiła szczegółowo odnieść się do tej sytuacji i przekazała fanom ważną wiadomość.