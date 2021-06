Agnieszka Chylińska ogłosiła generalne porządki. Zapowiada życiową rewolucję

- Czasem idziemy długą jakąś drogą i nagle zmieniamy zdanie, że chcemy INACZEJ. A gdy się chce INACZEJ, to pojawia się mnóstwo "ALE" w nas i w ludziach, którzy przyzwyczaili się do nas takich, jak do tej pory. Dla mnie zmiany były zawsze obietnicą nowego zwrotu akcji, szansą na nową drogę, gdy dotychczasową znało się na pamięć - czytamy w poście. - Bałam się, ale moja ciekawość i chęć spróbowania czegoś nowego – a przede wszystkim bunt na postawę, gdzie odcina się kupony od tego, co już się w życiu osiągnęło, zawsze były silniejsze od strachu.