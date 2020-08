Agnieszka Dygant bez makijażu w "polskim Saint-Tropez". Porównano ją do wielkiej gwiazdy

Naturalna Agnieszka Dygant bez makijażu. Pozuje na własnym balkonie

Na najnowszym zdjęciu Dygant pokazała się w wersji sauté – bez makijażu, w minimalistycznym biustonoszu, z włosami związanymi niedbale w kucyk. Choć ewidentnie pozuje, nie ma na jej twarzy wymuszonego uśmiechu, nie próbuje też niczego ukryć. Ot, jest taka, jaka jest na co dzień, z dala od kamer i błysku fleszy. Dygant zażartowała, że zdjęcie zostało zrobione w Saint-Tropez, czyli... na jej własnym balkonie.

Agnieszka Dygant przeszła metamorfozę

Gdy jedna z obserwatorek zapytała wprost, co zmotywowało Dygant do tej przemiany i czy ma jakieś rady dla kobiet, które nie przepadają za ćwiczeniami, aktorka odpowiedziała z rozbrajającą szczerością, że najpierw trzeba... "pokochać ból".

Wyrzeźbienie ciała z pewnością wymaga ogromnej dyscypliny i samozaparcia. Być może kiedyś Dygant zdradzi więcej na temat swojej metamorfozy, by zaspokoić ciekawość fanek.

Co ciekawe, po publikacji najnowszego zdjęcia od razu pojawiły się komentarze, że na tej fotografii Dygant do złudzenia przypomina Victorię Beckham. Tylko czy Victoria byłaby gotowa, by zrezygnować z wizerunku Posh Spice i pokazać się w nieco mniej wyrafinowanej, bardziej przystępnej wersji?