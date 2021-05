Fitkau-Perepeczko grała Simonę w "M jak miłość". Jak dziś wygląda?

Prywatnie Fitkau-Perepeczko była żoną Marka Perepeczki, słynnego filmowego Janosika. Poznali się w szkole teatralnej i spędzili ze sobą aż 40 lat. Rozdzieliła ich dopiero śmierć. W listopadzie 2005 roku jej ukochany Marek zmarł z powodu zawału serca. To był wielki cios dla Agnieszki, gwiazda przez wiele lat nie mogła się pogodzić ze stratą męża. Ukojenie przynosiły jej podróże, bowiem od wielu lat dzieli swoje życie między Polską a Australią. Po odejściu Marka, jeszcze więcej czasu spędzała za granicą, a do rodzinnego kraju przyjeżdżała zaledwie kilka razy do roku.