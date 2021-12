Agnieszka Hyży zachęca do bankowania krwi pępowinowej. "Nie miałam wątpliwości, że warto"

"Uprzedzając wątpliwości dotyczące niedostępności tej usługi ze względu na cenę. Tak, to może stanowić barierę, ale banków które przechowują krew na polskim rynku jest sporo, konkurują ofertami i ceny są niższe niż jeszcze kilka lat temu to raz. Dwa… w skali roku i lat, jak rozłożymy sumę, która może niepokoić, okazuje się, że nie jest to aż tak dużo. Czasem warto odpuścić "coś", co nacieszy oko, na rzecz inwestycji w zdrowie"