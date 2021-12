Joanna Racewicz ma problemy z synem. "Życie z nastolatkiem jest jak pole minowe"

"Życie z nastolatkiem jest jak pole minowe. Jakby zamieszkać z obcym człowiekiem, którego reakcji nie jesteś w stanie przewidzieć. Niby te same oczy, włosy, dołeczki w policzku i głos – wciąż niezmieniony. Tak samo rozrzuca ubrania, lubi filmy z Tomem Hollandem i ciągle zapomina kluczy. Ten sam, a zupełnie inny. Na liście słów w roli głównej – "NIE". Nie zrobię, nie pójdę, nie mam ochoty, a w ogóle to po co? Nie będę ścielił łóżka, nie idę dziś na basen, nie podoba mi się ta bluza" - wylicza mama Igora.