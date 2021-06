Nauczyciele odchodzą z zawodu. "Mamy dość"

Brakuje młodych w zawodzie

Kwestia pieniędzy może zniechęcić do rozpoczęcia pracy w szkole, ale to niejedyny powód, który wskazują młodzi nauczyciele. – To nie jest atrakcyjny zawód dla młodego człowieka. Skala nadzoru i kontroli na co dzień jest tak ogromna, że czasem zakrawa na praktyki ocierające się o mobbing z prawnego punktu widzenia. To paradoks. Trzeba mieć charakter i odpowiednie kompetencje, żeby czuć się swobodnie i potrafić np. wejść w rzeczową polemikę z dyrektorem. Obronić się - wyjaśnia Marcin Korczyc z Fundacji Ja, Nauczyciel.