Agnieszka Kaczorowska komentuje sytuację w rodzinie Joanny Opozdy. "Stan wyjątkowy"

Ostatnie dni są dla związku Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego prawdziwym sprawdzianem. Aktor uczestniczył w przepychance w rodzinie żony, która skończyła się strzałami oddanymi z broni palnej. Po tym kryzysie Joanna Opozda znalazła się w szpitalu. Wcześniej zaapelowała do ojca, który z relacji bliskich rozpętał burzę, aby dał jej spokojnie żyć. "Daj nam wszystkim żyć! Ty również żyj, jak chcesz. Bądź zdrowy i szczęśliwy. Zastanów się, co robisz? Zastanów się, czy to normalne, że strzelałeś do swojej córki i kobiety, z którą przeżyłeś 35 lat swojego życia? Nie opowiadaj już kłamstw. Już dosyć" – podała w oświadczeniu aktorka.