Agnieszka Kaczorowska otworzyła się na temat życia seksualnego. "Nie mam w sobie blokad"

"W ostatnich dniach powiedziałam Maćkowi, że to cudowne, że on cały czas widzi i dotyka mnie tak samo, jak to robił na początku. A przeszliśmy razem tyle – mam na myśli dwa porody – a są to sytuacje bardzo intymne. Niewiele zmian zauważyłam po porodzie. Jest bardzo podobnie. Nawet chyba większą przyjemność sprawia mi stosunek seksualny. (…) Jest tak fajnie, że ja trochę nie pamiętam, jak było" – stwierdziła Kaczorowska.