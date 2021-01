Kaczorowska dzieli się domowymi obowiązkami z mężem. Kto gotuje, a kto myje wannę?

Agnieszka Kaczorowska oraz Maciej Pela tworzą niezwykle zgrane małżeństwo. Gdy urodziła im się córka Emilka i przeprowadzili się do większego domu, przybyło im obowiązków. Dlatego musieli ustalić podział zadań. W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" wyznali, że starają się po równo dbać o porządek i czystość. Jednak każde z nich ma swoje ulubione pomieszczenia, o które najchętniej dba.

- Dzielimy się wszystkimi obowiązkami. Maciek zajmuje się odkurzaniem, rządzi w kuchni, ja się jej nie dotykam, bo nie umiem gotować. Nie sprzątam też gruntownie łazienki. Ale za to lubię wyjmować naczynia ze zmywarki, robić pranie i porządkować szafę - przyznała Kaczorowska.

Choć małżonkowie mają partnerski układ, w kwestii sprzątania, to czasami jedna osoba robi więcej od drugiej. Wtedy dochodzi do niewinnych sprzeczek.

- To jest rzeczowa i logiczna argumentacja, spokojna, pełna miłości - zażartował Maciej Pela. - To jest raczej kłótnia po. Czyli np. Maciek mówi, że w tym tygodniu wyjmował naczynia ze zmywarki już wiele razy, a ja zrobiłam to tylko raz. Wtedy mi sugeruje, że może teraz powinna być moja kolej - dodała Agnieszka Kaczorowska.