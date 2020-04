Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak karmi córkę. Dieta dziecka nie jest typowa

Kaczorowska pochwaliła się, że jej córeczce zasmakowała kasza gryczana – co z pewnością można uznać za sukces, w końcu kasze są niezwykle zdrowe, a nie mają aż tak wielu zwolenników.

BLW – co to jest za metoda rozszerzania diety?

BLW, po polsku "Bobas Lubi Wybór" (z angielskiego "Baby Led Weaning"), to sposób karmienia dzieci polegający na odstawianiu produktów mlecznych i podawaniu pokarmów stałych w ich naturalnej formie. Rodzic daje dziecku wybór, a ono samo decyduje, po które produkty sięgnie. Dzięki tej metodzie dzieci z jednej strony uczą się samodzielnego jedzenia – co często skutkuje bałaganem podobnym do tego, jak na zdjęciach u Kaczorowskiej – a z drugiej, poznają nowe smaki i od razu uczą się jedzenia tego, co na talerzach mają ich rodzice.