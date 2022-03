Agnieszka Kaczorowska pokazała gadżet z pokoju córki. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół

Piękne mebelki

Ostatnio Kaczorowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie pięknej kołyski dla malutkiej Gabrysi. Mebel wygląda ponadczasowo. Ma baldachim i jest wykonany z drewna, uwagę przyciąga jego okrągły kształt. Na łóżeczku siedział kot, co tancerka uwieczniła na zdjęciu. Taki widok nie wszystkim przypadł do gustu. Komentatorki uznały, że zwierzę powinno trzymać się z dala od dziecięcego posłania, bo jest to niehigieniczne.