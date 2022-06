Agnieszka Kaczorowska spędza w tym roku wakacje w Polsce. Powodem stan zdrowia jej córki

- Za granicę jeszcze nie wiem. Może na rocznicę ślubu nam się uda. Na razie Emilka chodzi pół roku do przedszkola, więc wszyscy rodzice wiedzą, że ciągle przynosi jakieś infekcje do domu, dlatego nie chcemy wyjeżdżać za daleko, żeby nie mieć kłopotu, że coś się uaktywnia, a my będziemy chodzić po lekarzach. Na razie polskie morze. Ja też wierzę i moja mama o tym sporo mówi, że jak pojadą nad polskie morze to od razu będą zdrowe na długo i długo - powiedziała Agnieszka Kaczorowska.