Agnieszka Kaczorowska w ciąży. Dlaczego cięgle trzyma się za brzuszek?

Agnieszka Kaczorowska wkrótce po raz drugi zostanie mamą. Gwiazda w ciąży kwitnie i chętnie prezentuje ciążowe kształty. Ostatnio wyjaśniła fanom, dlaczego często trzyma cię za brzuszek.

Pod najnowszym zdjęciem na Instagramie Kaczorowska wyjaśniła fanom, dlaczego ciągle trzyma się za ciążowy brzuszek.

Kaczorowska tłumaczy czemu trzyma się za brzuszek?

- Czemu ona tak ciągle trzyma się za brzuch? Tego typu komentarze czytam w internecie...i wiecie co? Bawi mnie to. Hmmm... może, dlatego że jestem w ciąży? – napisała Agnieszka.

Następnie dodała, jak bardzo ważne dla niej są dotyk i przytulanie.

- Dla mnie dotyk i przytulanie są niesamowicie ważne... i tak jak pozuje na zdjęciach z mężem i naturalne dla mnie jest obdarowywanie go czułymi gestami czy spojrzeniami, jak nie wyobrażam sobie nie przytulać Emilki na co dzień i na zdjęciach, tak zupełnie normalne dla mnie jest trzymanie i podkreślanie brzuszka. Jest tam moja kolejna córeczka, moja kolejna miłość... i jak nie patrzeć pozujemy już do zdjęć RAZEM. Także uprzedzam - nie zamierzam tego zmieniać – podkreśla celebrytka.

Komentarze fanów

Pod zdjęciem pojawiło się sporo komentarzy.

- Ja też trzymam się ciągle się za brzuszek. Nie ważne czy do zdjęć, czy w innych sytuacjach, to naturalne, jak chęć bliskości z narodzonym już maleństwem. Dotyk jest piękny, ważny i cudowny.

- Takie trzymanie za brzuch jest naturalne. Większość mam tak robi. To troska i miłość do tego maluszka.

- Ja mam tak samo. Nawet nie myślę o tym, tylko instynktownie trzymam się za brzuszek. Nie da się pominąć faktu, że w brzuszku rośnie nasz mały cud życia.

- No nie dogodzisz. Też się trzymałam, głaskałam. Robiłam to do mojego syna, a nie na pokaz wobec obcych, którzy mnie guzik obchodzili.

- U mnie to był taki odruch bezwarunkowy, ciągle trzymałam ręce na brzuchu, przecież tam był mój synek.

- Naprawdę o to jesteś pytana? To bardzo smutne. Nie byłam w ciąży. Ale doskonale rozumiem obejmowanie brzuszka do zdjęć. Przecież nawet pozując z przyjaciółką, przysuwamy się do niej, by wyrazić przywiązanie, nie tylko, by się zmieścić w kadrze.

- Myślę, że dotykanie brzuszka w ciąży jest czymś naturalnym, a nawet bezwarunkowym.

- Miłość oczywiście, ogromna, piękna, ale faktycznie każde zdjęcie to podkreślające, jest trochę irytujące – piszą pod zdjęciem Kaczorowskiej fani.

Życie prywatne Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska razem ze swoim mężem Maciejem Pelą niebawem przywitają na świecie swoją drugą córeczkę. Gwiazda "Klanu" wygląda promiennie i tak też się czuje. Celebrytka chętnie prezentuje na Instagramie ciążowe fotografie.

Gwiazda nigdy nie ukrywała, że chce mieć dzieci. W wywiadach mówiła, że bardziej stawia na rodzinę, niż na karierę. W czerwcu 2017 roku Kaczorowska poznała tancerza Macieja Pelę, którego poślubiła 7 września 2018 roku. 26 lipca 2019 roku na świat przyszła ich córeczka Emilia.

