Agnieszka Kotońska pochwaliła się figurą. Fani są zaniepokojeni

"Droga Agnieszko, jeśli myślisz, że wyglądasz dobrze teraz, to proszę, udaj się do specjalisty, bo to wygląda bardzo źle. A taka fajna babka już była" - napisała jedna z komentatorek. "Nie chudnij więcej, bo jesteś już za szczupła" - odezwała się inna. "Też uważam, że nie wyglądasz korzystnie", "Aga, ale jesteś szczupła! Nie chudnij już więcej, plis!" - dodały kolejne. Pojawiły się też głosy, że taka utrata wagi nie byłaby możliwa bez interwencji chirurga lub specjalnych leków.