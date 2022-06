Agnieszka Kotońska zrobiła sobie botoks. Pokazała efekty

- Ogólnie to chodziło mi o to, żeby zachować moje rysy twarzy, żeby nie było jakichś drastycznych zmian, żebym rano obudziła się i spojrzała w lustrze na tę samą osobę, więc idziemy w kierunku naturalnym, lekko odmłodzenia, no i efekt takiego rozświetlenia i zniwelowania paru zmarszczek. Tak jak wam powiedziałam, 46 lat na karku już niedługo, a to był mój pierwszy raz - wyjaśniała Kotońska w relacji na Instagramie.