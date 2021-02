Agnieszka Mielczarek na wiosennej ramówce TVP. Jej nogi zachwycają

W ostatnich tygodniach było głośno o rozstaniu Mielczarek z Pascalem Brodnickim. Para była uważana za jeden najbardziej tajemniczych duetów w polskim showbiznesie, dlatego wiadomość o ich decyzji zszokowała fanów kulinarnego małżeństwa. Pascal Brodnicki i Agnieszka Mielczarek byli uważani za jedną z najlepiej dobranych par show-biznesu. Poznali się w jednej z warszawskich restauracji. Spekuluje się, że do rozpadu związku w dużej mierze przyczyniło się to, że małżonkowie - oboje związani z tematyką kuchenną - zaczęli ze sobą mocno konkurować. Fani Pascala i Mielczarek do samego końca liczyli na to, że parze uda się dość do porozumienia. Niestety małżeństwo zdecydowało się na rozwód.