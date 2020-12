Agnieszka Pilaszewska o szczepionce. "Jeśli to ma być mój glejt do wolności, to bardzo proszę"

Choć Agnieszkę Pilaszewską najbardziej możemy skojarzyć z niezapomnianej roli Aliny Krawczyk w "Miodowych latach", to aktorka regularnie pojawiała się na małym ekranie oraz deskach teatralnych. Od pewnego czasu jest bardzo aktywna w sieci, czego dowodem są liczne posty aktorki na Instagramie.

Pilaszewska czeka na szczepionkę

W kilku wpisach na Instagramie Pilaszewska przyznała, że największą frajdę sprawia jej praca i realizacja kolejnych projektów. To zdecydowanie najlepszy pomysł na przynajmniej chwilowe zapomnienie o pandemii oraz o trudach narodowej kwarantanny. Ilekroć aktorka pojawia się na planie czy też w studiu nagrań, niemal natychmiast publikuje odpowiednią fotkę. Tym razem jednak na jej twarzy zagościł smutek.

"Zdjęcie z pracy oprawione w ramki. Mam ochotę pohisteryzować: dlaczego??? gwizdany covid!!!! nie mógł później, za 90 lat powiedzmy, kiedy na świecie nie będzie już nikogo, kogo znam??!! co z teatrami?! kinami?! Koncertami?!" - napisała aktorka.

Emocjonalny wpis Pilaszewskiej kończy się szczerym wyznaniem dotyczącym szczepionki. Podobnie, jak inne znane osoby, tak i aktorka bardzo chce zaszczepić się w najbliższym czasie. Dodała także, że czeka na swoją kolej "z lekkim przejęciem, obawą, ale jeśli to ma być mój glejt do wolności, to bardzo proszę".