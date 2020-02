Agnieszka Radwańska mówi o ciąży. Wiemy, czym się kieruje wybierając imię

Agnieszka Radwańska opowiedziała o przebiegu ciąży. Z entuzjazmem oczekuje na narodziny dziecka. Wybierając imię dla swojej pociechy, będzie się kierować jedną zasadą.

Tenisistka nie ukrywa, że jest to dla niej zupełnie nowa sytuacja. Chociaż na początku wieść o ciąży była dla niej stresująca, gdyż wiedziała, że z nową rolą wiąże się duża odpowiedzialność, teraz nie może doczekać się dziecka.

"Każdy przez to przechodził. Jak jest coś nowe, to wiadomo, że jest więcej nerwów. Tak na dobrą sprawę, teoria jest zupełnie inna od praktyki, więc pewnie wszystko wyjdzie w praniu. Ja się nie mogę doczekać i tak naprawdę przyszedł chyba na to odpowiedni moment" – stwierdziła.