Książę William ostrzegł Meghan Markle. Stanął w obronie księżnej Kate

Co więcej, informator "Woman's Day" twierdzi, że Kate bardzo zabolało to, co Meghan powiedziała o niej w rozmowie ze znaną dziennikarką. Williamowi było przykro, że jego ukochana martwi się słowami Markle, więc postanowił ostrzec bratową, by zostawiła Kate w spokoju. Nie wiadomo, jakich konkretnie użył argumentów, jednak informator gazety zapewnia, że jego wypowiedź była dosadna. Miał zaznaczyć, że to jego pierwsze i ostatnie ostrzeżenie w tej kwestii.