Agnieszka Włodarczyk w body w stylu Pameli Anderson. "Te biodra to zródło życia i miłości"

- Czy wasze wyobrażenie o tym jak będzie wyglądało życie z dzieckiem różniło się od tego co spotyka was na co dzień? Ja myślałam, że będzie trudniej, że nie ogarnę tego wszystkiego, o czym trzeba pamiętać. Okazało się, że wiele rzeczy robię intuicyjnie. Nie muszę być perfekcyjna, wystarczy, że się staram być najlepszą wersją siebie. Czy czegoś żałuję? Może tylko tego, że spotkało mnie to dość późno… ale nie można mieć wszystkiego – napisała w jednym ze swoich wpisów.