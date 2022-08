Agnieszka Woźniak-Starak pokazała ogród. "Nieustająco się zachwycam"

Agnieszka Woźniak-Starak dołączyła do grona miłośników ogrodów i założyła własny warzywniak. Jakiś czas temu pytała o poradę użytkowników Instagrama. Zastanawiała się, jakie rośliny warto hodować. "Miejsce już jest, teraz pytanie, co posadzić? I czy tej zimy coś wyrośnie?" - zwróciła się do internautów.