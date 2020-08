Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi "Dzień dobry TVN". Opisała ją przyjaciółka

Agnieszka Woźniak-Starak – "Dzień dobry TVN"

Po jakimś czasie Agnieszka przyjęła propozycję poprowadzenia audycji w New Once Radio. Zgodziła się i została niezwykle ciepło przyjęta przez słuchaczy. Innym wyzwaniem będzie dla niej na pewno prowadzenie programu śniadaniowego. Jej partnerką została Ewa Drzyzga. Mimo doświadczenia Woźniak-Starak nie ukrywa, że się stresuje.

Ale ma ogromny doping ze strony bliskich jej osób. Taką na pewno jest jej menadżerka Kate Frydrych. W ramach wsparcia opublikowała zdjęcia Agnieszki - w tym jedno saute - i podpisała je tak: "To jest Agnes. Agnes jest super. Od 14 września będzie można oglądać ją w DD TVN w roli prowadzącej. Właścicielka 7 psów, wrażliwa, mądra, błyskotliwa. Na tym zdjęciu co prawda wygląda jak anioł, ale to totalny łobuz. Nudy nie ma. Go Agnes!".