Agnieszka Woźniak-Starak świętuje 44. urodziny. Jej życie uczuciowe to słodko-gorzka historia

Pierwsze małżeństwo Agnieszki Szulim

W 2008 roku Agnieszka Szulim poślubiła motocyklistę rajdowego Adama Badziaka. Nie była to oczywiście prosta decyzja. "Pewnie, że mieliśmy [wątpliwości - przyp. red.], zawsze myśli się: czy to na pewno to? Nikt przecież nie daje gwarancji. (...) Nawet tuż przed ślubem się pokłóciliśmy, stwierdziliśmy: no to ślubu nie bierzmy" – mówiła wówczas dziennikarka na łamach "Vivy!". Ich związek nie wzbudzał szczególnego zainteresowania w mediach. Ostatecznie nie przetrwał próby czasu, a dziennikarka rozstanie tłumaczyła stwierdzeniem, że oboje nie chcą zepsuć życia dziecku, które mogłoby się pojawić w ich życiu. Po trzech latach bycia w separacji Szulim i Badziak rozwiedli się. Miało to miejsce w 2015 roku.