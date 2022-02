Agnieszka Woźniak-Starak o wewnętrznej sile. Zdradziła, jak ją znajduje

Agnieszka Woźniak-Starak z całą pewnością zdaje sobie sprawę, iż zachowanie równowagi, między życiem zawodowym a prywatnym, jest bardzo ważne. Balans pomiędzy tymi dwiema płaszczyznami to konieczność, aby odnaleźć w sobie siły do działania. Co pomaga w znajdywaniu tych sił dziennikarce?