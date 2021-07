Agnieszka Woźniak-Starak w kozakach za kilka tysięcy. Robią wrażenie

Agnieszka Woźniak-Starak w kozakach

Woźniak-Starak postawiła na biało-fioletową sukienkę mini w modnym w tym sezonie wzorze "tie-dye", do której dobrała nie letnie sandałki na obcasie, a ciężkie, sznurowane buty przed kolano w czarnym kolorze. Jest to projekt francuskiej marki Chloé, który na stronie jednego z luksusowych domów handlowych w Warszawie kosztuje ok. 8125 zł. Kozaki Agnieszki wykonano z wężowej skóry i uzupełniono dodatkowo klamrami.