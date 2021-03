Agnieszka Woźniak-Starak znowu zadziwia. Nie zgadniecie, ile kosztuje jej torebka

Oryginalne dodatki

Dziennikarka bez wątpienia jest wielką fanką dodatków i to one wzbudzają zazwyczaj największe kontrowersje. Głośno było chociażby o oryginalnych botkach marki Maison Martin Margiela, przypominających… krowie racice (buty mają charakterystyczną przerwę między palcami). Model ten kosztuje ok. 4,5 tys. złotych i zdecydowanie przykuwa uwagę.