Agnieszka Woźniak-Starak włożyła kreację z wycięciami. Tak odważna nie była dawno

Agnieszka Woźniak- Starak suknię, w której zaprezentowała się fanom, znalazła w ofercie marki Benu Studio za 970 zł. Dziennikarka dobrała do niej czarne kozaki na szpilce z zaokrąglonym noskiem. Total look prezenterki to prawdziwy strzał w dziesiątkę nie tylko na co dzień, ale także od święta. W podobnym zestawie śmiało można się wybrać na randkę lub na rodzinną uroczystość.