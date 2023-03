Pikowane kurtki to przeżytek. Takie modele noszą teraz Woźniak-Starak i Rogalska

W modzie (podobnie jak w przyrodzie) nic nie ginie. Jeśli jakieś trendy na chwilę znikają z modowego krajobrazu, to tylko po to, by po jakimś czasie ponownie nas oczarować. Przykładem tego, że moda zatacza koło, będą kurtki jeansowe. Choć nosiłyśmy je przez ostatnie lata, to wiosną 2023 zyskają na znaczeniu za sprawą projektantów takich jak Burberry czy Givenchy.