Agnieszka Woźniak-Starak zachwyca stylizacją w Sopocie. Jest warta kilka tysięcy złotych

Agnieszka Woźniak-Starak powróciła jako prowadząca słynnego festiwalu "Top Of The Top" w Sopocie. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała filmik z zachwycającą stylizacją w roli głównej, a same szpilki, które miała na sobie, kosztują ponad 5 tys. złotych.