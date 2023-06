Agnieszka Żulewska chroni swoją prywatność. Niewielu pamięta, z kim się kiedyś spotykała

Przyznała wtedy też, że wspierali się w swoich artystycznych drogach, jednak mieli zupełnie inne charaktery, a ona - w przeciwieństwie do ówczesnego partnera - jest tzw. "milczkiem". "Bartek wpada zawsze do domu z arsenałem barwnych opowieści, więc wiem o wszystkim, co się u niego w pracy dzieje. Ja natomiast jestem raczej milczkiem. Nie mam ochoty omawiać w domu próby, na której spędziłam cały dzień. Bartek się wtedy złości, że go nie wtajemniczam, a ja po prostu tak mam" - mówiła.