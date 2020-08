WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne materace + 2 sensypialnia 6 godzin temu Akcja – regeneracja. 5 warunków dobrego snu! Dbamy o odpowiednią dietę, bo wiemy, że ma wpływ na jakość i długość naszego życia. Zdrowie jest dla nas społecznie coraz ważniejsze. Uprawiamy sport, bo jesteśmy świadomi jego dobrego wpływu na cały organizm. Doceniamy też wartość regularnego snu o odpowiedniej długości. Czy wiemy jednak, jak spać by się wyspać? Na czym spać, by mięśnie i kręgosłup miały szansę się zregenerować? Na odpowiednio dobranym materacu! Podziel się (materiały partnera) Artykuł sponsorowany Źle śpię i co dalej? Niedobór snu to gorsze samopoczucie, problemy z koncentracją, a także obniżona odporność. Gdy jesteś niewyspana spada fizyczna wydolność Twojego organizmu. Bezsenność to także gorsza odporność, bo Twój układ immunologiczny jest osłabiony i nie ma energii do walki z wirusami. Zły sen odbija się także na naszej cerze, jakości włosów i paznokci, sprzyja tyciu. Jak więc spać lepiej? Jak zapewnić sobie odpowiednie, wspierające nasz organizm podłoże snu? materiały partnera Pięć warunków dobrego snu - sprawdź gdzie śpisz Prowadząc codziennie aktywny tryb życia, pracując zawodowo, spędzając czas z dziećmi i szukając wolnej chwili na nasze pasje czy dyscypliny sportowe, zmuszamy nieustannie nasze ciało do większej wydajności. Dlatego, dla utrzymania doskonałej równowagi między wysiłkiem a regeneracją, która na niego pozwala, właśnie sen staje się tak ważny. Na samym początku swojej walki o lepszy sen sprawdź i przeorganizuj środowisko, w którym śpisz. Oto 5 najważniejszych czynników, które mają niebagatelny wpływ na efektywność regeneracji naszego organizmu w czasie snu: 1.Odpowiednia temperatura. To jeden z podstawowych, a zarazem zewnętrznych czynników, które regulują nasz sen. Najlepiej wypoczywamy w temperaturach 18-20 stopni Celsjusza. Jeżeli jest zbyt ciepło lub zbyt zimno, nasz mózg "walczy” o dopasowanie się do otoczenia, zamiast koncentrować się na śnie. Źle dobrana temperatura w sypialni zmienia parametry poszczególnych faz snu, szczególnie fazę REM, związaną z marzeniami sennymi. 2.Wilgotność i czystość powietrza. Aby uzyskać jej optymalny poziom możemy wspomóc się odpowiednim urządzeniem jak nawilżacze i oczyszczacze powietrza. Warto również zadbać o regularne wietrzenie pomieszczenia, w którym śpimy, szczególnie ważne jest to tuż przed snem. Dobrym rozwiązaniem jest aranżacja sypialni z dużą ilością roślin. Dostarczają one do naszych pomieszczeń tlen, wpływają bardzo uspakajająco i relaksacyjnie. 3.Wyciszenie. Przed samym zaśnięciem starajmy się wyciszyć. Duchowo oraz fizycznie. Dzięki temu nasze ciało i umysł skutecznie się regenerują. Pomogą w tym medytacja, czytanie książek, relaksująca muzyka. Te czynniki wpływają nie tylko na wewnętrze wyciszenie, ale również silnie rozwijają nasz umysł i samoświadomość ciała. 4.Odpowiednie światło. Sypialnia jest miejscem, w którym zdecydowanie powinniśmy unikać mocnego, białego światła, gdyż nie wpływa ono relaksująco, a wręcz przeciwnie – może wręcz pobudzać. Nie ustawiajmy w sypialni komputera, starajmy się także nie korzystać z urządzeń mobilnych bezpośrednio przed snem. Ich niebieskie światło przypomina o aktywności, męczy oczy i powoduje trudności z zasypianiem. Warto też zaopatrzyć sypialnię w światłochłonne rolety czy żaluzje. W przeciwieństwie do ciemności światło nie wspomaga produkcji melatoniny, czyli hormonu snu, dlatego musimy ograniczać jego dopływ nocą. 5.Wygodne łóżko, idealnie dobrany materac. Niestety często nie zdajemy sobie sprawy, że odpowiednie podłoże do spania stanowi 90% naszego zdrowego snu, daje nie tylko więcej energii do działania, ale także zapobiega bólom mięśni i ciała oraz schorzeniom kręgosłupa. Niewygodne miejsce do spania - często rozkładana kanapa z nierówną powierzchnią, za krótką do naszego wzrostu lub zużyty, wgnieciony materac - w dłuższej perspektywie naraża nasze ciało, a zwłaszcza kręgosłup i mięśnie na kilka godzin dyskomfortu podczas każdej doby. Dlatego powinniśmy zadbać o dobór odpowiedniego materaca, który może realnie zmienić na lepsze jakość naszego codziennego snu i regeneracji. materiały partnera Idealnym rozwiązaniem na rynku są wysokoelastyczne materace piankowe. Przykładem może być model Modern marki Hilding. To nowoczesny materac piankowy o uniwersalnym przeznaczeniu. Dzięki dwóm poziomom twardości polecany jest zarówno osobom lekkim, preferującym sen na twardszym podłożu, jak i osobom o podwyższonej wadze, nawet do 140 kg. Wystarczy wybrać odpowiednią stronę materaca. Otwartokomórkowa struktura pianki gwarantuje doskonałą wentylację, a tym samym odpowiednią higienę snu. Posiada mniej jednolitą strukturę komórkową od standardowej pianki, dzięki czemu uzyskuje lepsze parametry podtrzymywania ciała, komfortu oraz sprężystości i elastyczności, 7 zróżnicowanych stref twardości zapewnia idealne dopasowanie i bardzo dobre wsparcie całego ciała. Delikatny w dotyku i puszysty pokrowiec Cashmere posiada właściwości antyalergiczne i wchłania do 40% wilgoci z otoczenia. Wygodne uchwyty pomagają odwrócić materac na drugą stronę. Zwróć uwagę - jak wybrać odpowiedni materac? Każdy z nas jest inny – ma inną budowę ciała, inne upodobania i potrzeby. Materac idealny nie istnieje! Oto kilka sprytnych sposobów na to, jak dobrać materac do swoich potrzeb. materiały partnera 1.Testuj! Nie opieraj się na opiniach znajomych czy opisach. Połóż się na każdym modelu i sprawdź, czy jest wygodny. 2.Wierć się! Sprawdzając każdy materac ułóż się w ulubionej pozycji, w której zazwyczaj zasypiasz, budzisz się. Spróbuj przewrócić się z pleców na każdy z boków. Wygodnie? To znaczy, że jesteś na dobrej drodze! 3.Zrób "test płaskiej ręki”. Jeżeli możesz swobodnie włożyć płaską dłoń pomiędzy płaszczyznę materaca a swoje plecy i zostaje jeszcze dużo miejsca – materac jest najprawdopodobniej za twardy. Jeżeli nie możesz tego zrobić wcale to leżysz na zbyt miękkim modelu. Ręka powinna idealnie "pasować” do przestrzeni między materacem a lędźwiami. 4.Wspólny wybór. Pamiętaj, że jeżeli dzielisz łóżko z partnerem, warto przetestować materac wspólnie. Dzięki temu sprawdzicie, jak zachowuje się materac pod waszym ciężarem, jak się ugina przy zmianie pozycji ciała partnera, dostosowuje do różnego wzrostu, wagi. Szukajcie modelu spełniającego oczekiwania każdego z Was. 5.Skorzystaj z pomocy eksperta. Wejdź w wyszukiwarkę na stronie www.hilding.pl i dokonaj wstępnej selekcji. Dzięki specjalnym piktogramom, którymi zostały oznaczone materace w łatwy sposób wyszukasz parametry techniczne, które uproszą dokonanie wyboru. Każdy z modeli pokazuje dla jakiego użytkownika jest szczególnie polecany: osób aktywnych, niemowląt, dla młodzieży, seniorów, par i par o dużej różnicy wagowej, jak również alergików czy osób z bólem kręgosłupa. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku