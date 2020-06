WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Aktorka Joanna Turkowska miała wypadek na próbie teatralnej. Wciąż walczy o powrót do zdrowia Dwa lata temu doszło do wypadku. W czasie próby szpada wbiła się w głowę aktorki, Joanna zapadła w śpiączkę. Jej życiowy partner Tomasz Solich opowiada o jej codziennej walce i o tym, co sprawia, że oboje nie tracą nadziei. Joanna Turkowska - aktorka, która po wypadku zapadła w śpiączkę (Archiwum prywatne) Joanna Turkowska przygotowywała studentów do spektaklu dyplomowego, kiedy w czasie scenicznego pojedynku, rozpadła się szpada, a jej ostrze trafiło aktorkę w skroń. Od tego momentu Turkowska walczy o życie. Przechodzi kosztowną rehabilitację. –Asia przeszła dwie poważne operacje w ciągu pierwszych kilkunastu dni, niestety przez półtora roku pozostawała w stanie śpiączki. Od samego początku była dość intensywnie rehabilitowana. Przeszliśmy całą drogę – od Krakowa i centrum rehabilitacji funkcjonalnej Votum, przez Toruń, aż po Olsztyn, gdzie Asia spędziła rok w klinice Budzik – mówi mi Tomek. Dziś wrócili do Krakowa i pojawiły się dobre wieści. – Asia powolutku wraca do zdrowia. Rehabilitacja przynosi rezultaty, ale - jak podkreśla partner aktorki - za jej obecny stan odpowiada praca wielu ludzi, którzy wierzą w powrót kobiety do zdrowia. – 28 grudnia zaczęła mówić, co było przełomowym momentem. Zaczęła też pięknie jeść – prawie sama zjada pełne dania. Ma apetyt jak smok. Jest uśmiechnięta i szczęśliwa, kiedy jest najedzona – słyszę od Tomka. Bywa jednak i tak, że czasem się złości, ale to dla jej bliskich również powód do radości. Świadczy to o tym, że jest coraz bardziej obecna. – Staramy się być wyczuleni na te momenty i uszanować je. A czasami trzeba się z nią nawet trochę pokłócić… ale to jest dla nas powód do szczęścia. Jeszcze niedawno tak bardzo zazdrościliśmy bliskim osób, które były parę kroków przed Aśką w powrocie do przytomności, marzyliśmy wtedy, żeby się z nią jeszcze kiedyś pokłócić – mówi Ewa, siostra Asi. Joanna robi robotę –Jest dziewczyną głodną życia. Chce wycisnąć z niego tyle, ile się da. Wielbi swoich studentów. Praca z nimi była jej pasją. To świetna aktorka. Osoba, która potrafiła troskliwie, wnikliwe wejrzeć w drugiego człowieka. Do studentów podchodziła z opiekuńczością, ale bez pobłażania. Potrafiła powiedzieć w mądry sposób to, co człowiek powinien usłyszeć, nawet jeśli to coś bardzo trudnego, a potem pomóc sobie z tym poradzić i zbudować coś lepszego – opowiada Solich. Archiwum prywatne – Na wydziale prowadziła dosyć rzadko spotykany i autorski przedmiot Acting in English. Jest świetnym anglistą i tłumaczem języka angielskiego. Asia to optymistka. Widzę, że dzięki temu jeszcze ma siłę do walki – zaznacza, dodając, że przed nimi jeszcze bardzo długa droga rehabilitacyjna. Aby Joanna mogła korzystać z pomocy najlepszych specjalistów, jakich zapewnia jej ośrodek w Krakowie, potrzebne są pieniądze. Miesiąc rehabilitacji to koszt ok. 30 tys. złotych miesięcznie. – Teraz dużo zależy od naszych finansów, które już są na wyczerpaniu. Lada moment będziemy odpalali kolejną zbiórkę na SiePomaga. I bardzo wierzymy w to, że ludzie będą chcieli Aśce pomóc. Wcześniejsza akcja przepięknie się udała. Przyjaciele i dalsi znajomi bezinteresownie organizowali różne wydarzenia, zdobywając pieniądze – to było niesamowite – zauważa Tomek. Wiedza, że w każdej chwili może przyjść informacja o nowej kuracji, rehabilitacji, ośrodku, leku czy terapii jest bezcenna. Dzięki temu bliscy trzymają się psychicznie i mają poczucie, że nie stoją w miejscu. – Wsparcie ludzi jest onieśmielające. Proszenie o pomoc nie jest łatwe, nikt z nas nie jest typem osoby, która uważa, że coś jej się należy, zwłaszcza Aśka, która była tytanem pracy, zawsze przygotowana na 150 proc. – wyjaśnia. "Turkisz" się nie poddaje Turkowska bardzo wierzy w siłę energetyczną. Dostaje ją w modlitwach i ciepłych słowach wysyłanych przez przyjaciół i znajomych. – Śmiejemy się, że to armia "Turkisza"."Turkisz" to ksywa Asi nadana przez jej studentów. Aśka może dziś sobie tę energię spożytkować. Przyjdzie czas, gdy każdej osobie podziękuje – mówi Tomek. Aktor przez dwa lata zauważył, że wielu mylnie postrzega osoby w śpiączce. – Myślą, że ktoś taki leży wyciągnięty na łóżku jak kłoda, ma zamknięte oczy i zawinięty turban na głowie jak Alexis w "Dynastii". I któregoś dnia unosi powieki, a cały zespół ludzi stojących obok niej mówi: "O, obudziła się" – ironizuje. Archiwum prywatne Tymczasem Asia, będąc w śpiączce, miała otwarte oczy i zmieniała pozycję ciała, bo jej prawa strona była bardziej aktywna. – Osoba w stanie śpiączki wymaga 24-godzinnej pielęgnacji i opieki, funkcjonowanie wszystkich organów jest dostosowane do spędzania większości czasu w pozycji pionowej i ciągłego ruchu. Leżąc w bezruchu zmiany, przykurcze mięśni i inne poważne problemy pojawiają się bardzo szybko – wyjaśnia mi siostra Asi. Budzenie może trwać latami. Poziom świadomości u Joanny wciąż jest na niskim poziomie. Jej fale mózgowe są nieznacznie podniesione. Czasem potrafi skomunikować się z otoczeniem ze swadą i żartem, a innym razem jest kompletnie zagubiona, ma problem z umiejscowieniem pewnych ludzi, wydarzeń, zjawisk. Wtedy potrzebuje "uziemienia". Ale wiele razy zaskoczyła specjalistów, którzy mówili choćby, że nie odzyska wzroku czy węchu. – Aśka zrobi robotę – zgodnie z maksymą, którą zawsze powtarzała swoim studentom: "Rób robotę pomimo wszystko" – mówi Solich. Walka w czasie pandemii Z powodu pandemii Turkowska została "zamknięta" wcześniej niż społeczeństwo. Ośrodek, w którym przebywała, wyłączono dla osób z zewnątrz. Na ok. 10 tygodni jej bliscy nie mieli z nią fizycznego kontaktu. Zdziwili się, gdy odebrali telefon z informacją, że umowa się kończy i muszą odebrać Asię. – Umowa roczna się skończyła i danego dnia trzeba było Asię odebrać. Byliśmy przekonani, że pandemia daje poczucie bezpieczeństwa, że możemy i my i Asia bezpiecznie ją przeczekać. Podróż przez Polskę wiązała się z ryzykiem. Bardzo się bałem. Byłem turbo ostrożny, wiedząc, że znajdę się z nią w karetce – wspomina. – Początkowo cała sytuacja wyglądała przerażająco, ale okazało się, że na koncie Asi w fundacji przez ten cały czas zbierały się środki i wystarczy na krótki pobyt w Krakowie! Dziś razem z Asią spacerują wśród łąk w okolicy Krakowa. Kobieta czerpie siłę z natury. I jest dzielna. Tomek również. Wiedział, że będzie przy Joannie, cokolwiek się nie stanie. Nie chce jednak, by oceniano innych, którzy w takiej sytuacji odeszli. – Człowiek może podjąć rękawicę albo zwyczajnie, po ludzku, sobie nie poradzić – stwierdza. – Nauczyłem się, że należy stać się ekspertem od danego przypadku. Ja nie daję sobie prawa do tego, by wypowiadać się w kwestii śpiączki jako szerokiego zjawiska. Każdy przypadek jest inny i bardzo intuicyjnie należy realizować kolejne zadania albo pomysły, który przychodzą mi lub siostrze Asi, Ewie i jej mamie Danusi do głowy – mówi. – Czy zawsze podejmowałem dobre decyzje? Pewnie z miliard razy nie – śmieje się. Zaopiekuję się tobą Nie ukrywa, że bywa trudno. Wtedy odskocznią jest ogród jego rodziców, spotkania z córkami rodzeństwa i praca, do której wrócił po pół roku przerwy. Czuje, że Asia właśnie by tego dla niego chciała. – Na początku się buntowałem. Ale żeby być efektywnym w pracy z nią, trzeba to zrobić. Ona przecież odczuwa znużenie, złe, negatywne emocje, bezsilność i myślę, że to działa na niekorzyść. Ale też nie można przed nią udawać, trzeba być z nią fair – mówi. Archiwum prywatne Siostra Asi Ewa ciągle o niej myśli. – Skupiam się na czymś, co robię, pracuję na pełen etat, tuż przed wypadkiem Asi wzięłam kredyt i kupiłam swoje pierwsze mieszkanie, które na tyle, na ile to możliwe urządzam, ale z drugiej strony cały czas w tle "główkuję" na temat Asi. Czasem są to myśli konstruktywne, a czasem negatywne, wtedy staram się nie dać samej sobie wciągnąć w ten wir – tłumaczy. Stara się jednak nie mieć do siebie pretensji. Wie, że tylko nabierając sił, przyda się siostrze. – Ja nie wiem jeszcze, co będzie. Te wszystkie rzeczy, które czekają człowieka w drugiej połowie życia – dojrzewanie, starzenie się... Miałyśmy to wszystko robić razem. I robimy, trochę inaczej, ale to nie znaczy gorzej! Jest coraz lepiej, postępy są cały czas! Asia była jest i będzie moją ukochaną, mądrzejszą, wspaniałą, najlepszą siostrą! – zwierza się. Na koniec zwracam się jeszcze do Tomka, zadając pytanie, czym jest dla niego partnerstwo. Chwilę się zastanawia. – Partnerstwo jest wtedy, gdy dwoje kochających się ludzi jedząc tatara i popijając go kieliszeczkiem wódki, mówi sobie: "Wiesz, że jak ciebie kiedyś szlag trafi, to będę się tobą opiekować"… Ewa Błaszczyk o pacjentach kliniki "Budzik"