Aktorka ma postanowienie. W 2021 chce przestać robić jedną rzecz

Joanna Koroniewska z mężem Maciejem Dowborem tworzą udaną parę. W czasie pandemii stworzyli własny program internetowy, który można na żywo oglądać na ich profilu na Instagramie. W nowym roku artystka chce zaprosić do udziału w projekcie ciekawą parę. Zachęcała więc do oglądania pisząc, że "ona jest świetna, inteligentna i piękna, a on, oprócz tych wcześniejszych przymiotów ma jeszcze jedną cechę charakterystyczną, to tzw. konkurent mego męża". Zapytała też fanów, czy mają pomysł o kogo może chodzić. Posypały się więc pomysły. Niektórzy zasugerowali, że może chodzić o prezesa Jarosława Kaczyńskiego z kotem. Pomysły jeszcze innych obserwatorów były bardziej przyziemne. Wspomnieli o Macieju Koterskim.