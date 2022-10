Aktorka, modelka i rzeczniczka praw kobiet. Dakota Johnson świętuje urodziny

"Zgodziłam się na udział w zupełnie innym filmie niż ten, który ostatecznie zrobiliśmy" - mówiła w wywiadzie dla Vanity Fair. Jak zaznaczała, wpływ miała na to autorka książki, na której podstawie został nakręcony film. E.L. James miała mieć decydujący głos w sprawie ostatecznego wydźwięku scen. "Gdybym wtedy wiedziała, jak to będzie wyglądać, nie sądzę, żeby ktokolwiek się na to zdecydował. Ale nie żałuję. Te filmy wpłynęły na nasze kariery" - skwitowała Dakota Johnson.