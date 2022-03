Aktywistka stanie przed sądem za pomoc w aborcji. "Justyna, murem za tobą"

- Nie będę udawać, że to się nie wydarzyło. Wysłałam należące do mnie tabletki do tej konkretnej osoby, by jej pomóc. Grożą mi maksymalnie 3 lata pozbawienia wolności. Nie wiemy jednak, czy o taki wymiar kary będzie wnioskował prokurator. W zależności od wyroku będziemy zastanawiać się, co dalej - powiedziała Justyna Wydrzyńska w rozmowie z Ofeminin.