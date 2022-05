Aktywne lato w amerykańskim stylu. Longboard, czyli surfing na betonie

Znajdź balans

Panuje powszechna opinia, że choć longboard przez swoją długość potrafi onieśmielić wielu początkujących, to jednak nauka jazdy jest łatwiejsza niż na deskorolce. Przede wszystkim liczy się równowaga i tę kwestię najlepiej trenować na sucho. Jak? Wystarczy znaleźć kawałek terenu bez pochyłów, stanąć na desce i balansować ciałem. Ważnym punktem są ugięte kolana, które pozwolą poczuć się pewniej. Prawidłowa pozycja to przednia noga ułożona ukośnie do kierunku jazdy, nad osią lub tuż przed nią. Tylna oczywiście służy do odpychania się, ale jeżeli już ją stawiacie na decku, to należy zwrócić uwagę, żeby obie stopy były na szerokości barków. Zanim ruszycie w drogę, pamiętajcie o odpowiedniej ochronie i przede wszystkim poruszajcie się w kasku.