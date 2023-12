Aktywność na zewnątrz, gdy śnieży i wieje? To możliwe!

Jak wykonać pierwszy krok?

Moim sposobem na zimowe treningi jest niedopuszczanie do głosu myśli "czy mi się chce?". To pytanie nie ma prawa wybrzmieć! A jeśli już jakimś cudem przebije się w myślach, mówię mu: "odpowiem sobie po rozgrzewce...", a wiadomo, że po rozgrzewce jest już dobrze. Endorfiny dochodzą do głosu, no i skoro już jestem ubrana, rozgrzana, to dokończę trening.