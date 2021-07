Aldona Orłowska jest porównywana do Violetty Villas. Co słychać u polskiej diwy?

Wyjątkowy głos

Pod koniec studiów spotkała jednak profesor Olgę Olginę z Akademii Muzycznej w Łodzi. To ona przekonała Orłowską, że grzechem byłoby nie wykorzystać takich warunków wokalnych. - Powiedziała, że urodziłam się z górnym C i mam głos jak... cała orkiestra symfoniczna, więc grzechem by było, gdybym to zmarnowała, siedząc w laboratorium lub w basenie – wspominała po latach wokalistka.