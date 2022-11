Aldona Orman była gwiazdą "Klanu". W życiu często miała pod górkę

Po wspomnianych przesłuchaniach Orman zachorowała na sepsę i trafiła do szpitala. Jej stan był bardzo poważny. W wyniku powikłań zapadła w śpiączkę, a także doświadczyła śmierci klinicznej. Aktorka straciła przytomność we własnym domu, gdzie przebywała sama. Przyjaciele Orman prawdopodobnie uratowali jej życie, wyważając drzwi do mieszkania. Kolejne cztery lata Aldona spędziła na regularnych wizytach w szpitalu, gdyż musiała pozostać pod stałą opieką medyczną.