Aleksandra Domańska chce być modna. Wskoczyła w srebrne sandałki

Jeśli chodzi o stylizacje "na wyjście", Aleksandra Domańska potrafi pójść na całość. Z pewnością nie należy do minimalistek , a jej wyczucie stylu jest dość oryginalne i może mieć zarówno zwolenniczki, jak i przeciwniczki.

Lecz na co dzień aktorka ubiera się jak każda z nas. Doskonale wie, że dobrze skrojona marynarka i modne jeansy to absolutna podstawa kobiecej garderoby. W takiej odsłonie można pójść do pracy, na zakupy czy nawet wieczornego drinka.