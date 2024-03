Została sama z dzieckiem. Mówi, co się z nią dzieje

- To nie znaczy, że nie zmagam się z trudnymi momentami w życiu, bo oczywiście się zmagam, ale świadomość, że finansowo stoję twardo na ziemi i mam pewność jutra, jest nie do przecenienia. To, że odpuściłam pogoń za kolejnymi rolami, a przede wszystkim przestałam wkładać się w jedną, konkretną szufladę, wyzwoliło mnie też w inny sposób. Zobaczyłam, że sama w sobie stanowię pewną jakość - podsumowała.