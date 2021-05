Tatiana Okupnik przeżywa dramat. Opowiedziała o swojej chorobie

Okupnik powiedziała, że jako dziecko była bardzo sprawna. - W dzieciństwie to nie było takie dziwne, bo dzieciaki są giętkie i gibkie. Trafiłam do szkoły baletowej i nie miałam problemu ze szpagatami, innymi rzeczami. Natomiast dość szybko się męczyłam. Pamiętam, że jak miałam 10 lat, wracałam do domu, powłócząc nogami, bo bolały i nie miałam siły. To było nietypowe – opowiadała na antenie TVN. Gwiazda nie wiedziała, co może jej dolegać. Lekarze też nie byli w stanie postawić prawidłowej diagnozy. Okupnik przyznała, że podobnie, jak jej tata, często miewała kontuzje.